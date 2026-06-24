GM ने छंटनी के बाद फैक्ट्री में लगाए रोबोट

ऑटोमेशन की ओर बढ़ी GM, छंटनी के बाद फैक्ट्री में तैनात किए 50 रोबोट

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:15 am Jun 24, 202611:15 am

क्या है खबर?

अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स (GM) ने मिशिगन स्थित अपनी फैक्ट्री जीरो में कर्मचारियों की जगह बड़े पैमाने पर रोबोट तैनात करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने पहले करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। अब प्लांट में लगभग 50 कोलेबोरेटिव रोबोट यानी 'कोबॉट्स' लगाए गए हैं। कंपनी इस कदम को उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने, लागत कम करने और कामकाज की दक्षता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा बता रही है।