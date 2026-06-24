चार्मी कौर ने लगाई तृषा-विजय के रिश्ते पर मोहर

तृषा-विजय की वायरल तस्वीर देख खुद को रोक नहीं पाईं चार्मी कौर, ये क्या कह दिया?

लेखन नेहा शर्मा 10:52 am Jun 24, 202610:52 am

क्या है खबर?

साउथ की मशहूर अभिनेत्री तृषा कृष्णन के जन्मदिन पर सुपरस्टार थलापति विजय के साथ उनकी एक फोटो खूब वायरल हुई। दोनों के अफेयर की चर्चाओं के बीच उनकी तस्वीर ने इंटरनेट पर पहले ही खलबली मचा रखी थी, वहीं इस पर मशहूर अभिनेत्री और निर्माता चार्मी कौर के एक कमेंट ने आग में घी डालने का काम किया है। आइए जानें चार्मी ने ऐसा क्या लिख दिया, जिससे तृषा-विजय के रिश्ते पर चर्चा और तेज हो गई।