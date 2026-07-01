इंटरनेट के जनक विंटन सर्फ अब गूगल को कहेंगे अलविदा

सर्फ ने AI स्टैंडर्ड्स की जरूरत बताई

सर्फ अब 83 साल के हो गए हैं। उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल का मिलकर आविष्कार किया था। उन्हें ट्यूरिंग अवॉर्ड और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे बड़े सम्मान भी मिले हैं।

उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बढ़ रहा है, स्मार्ट सिस्टम्स को भी आपस में आसानी से बात करने के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड्स की जरुरत होगी। यह ठीक वैसे ही होगा, जैसे लोग ऑनलाइन एक-दूसरे से जुड़ते हैं।