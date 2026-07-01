इंटरनेट के जनक विंटन सर्फ अब गूगल को कहेंगे अलविदा
टेक्नोलॉजी
इंटरनेट के जन्मदाता विंटन सर्फ ने अगले सप्ताह गूगल के चीफ इंटरनेट इवेंजेलिस्ट पद से हटने का ऐलान किया है। यह खबर ओपन फ्रंटियर कॉन्फ्रेंस में सामने आई, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर डेव पैटरसन ने उन्हें दिल से शाबाशी दी। उन्होंने बताया कि सर्फ ने ही आज के समय में हमारे आपस में जुड़ने के तरीके को आकार दिया है।
सर्फ ने AI स्टैंडर्ड्स की जरूरत बताई
सर्फ अब 83 साल के हो गए हैं। उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल का मिलकर आविष्कार किया था। उन्हें ट्यूरिंग अवॉर्ड और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे बड़े सम्मान भी मिले हैं।
उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बढ़ रहा है, स्मार्ट सिस्टम्स को भी आपस में आसानी से बात करने के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड्स की जरुरत होगी। यह ठीक वैसे ही होगा, जैसे लोग ऑनलाइन एक-दूसरे से जुड़ते हैं।