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आज भी बंद रहेंगी EPFO की ऑनलाइन सेवाएं, आखिर क्यों?
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं एक दिन और बंद

आज भी बंद रहेंगी EPFO की ऑनलाइन सेवाएं, आखिर क्यों?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jul 01, 2026
11:32 am
क्या है खबर?

EPFO ने अपनी ऑनलाइन मेंबर और नियोक्ता सेवाओं की बंद अवधि एक दिन और बढ़ा दी है। अब पोर्टल की सेवाएं 1 जुलाई रात 11:59 बजे तक बंद रहेंगी और 2 जुलाई रात 12:00 बजे से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान सदस्य और नियोक्ता कई जरूरी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। EPFO का कहना है कि यह फैसला सिस्टम अपग्रेड और डाटाबेस सुधार के काम को पूरा करने के लिए लिया गया है।

प्रभावित सेवाएं

इन सेवाओं का नहीं मिलेगा लाभ

EPFO पोर्टल के मेंटेनेंस के दौरान सदस्य ऑनलाइन क्लेम जमा नहीं कर सकेंगे और न ही पासबुक डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा क्लेम का स्टेटस देखना, PF ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भेजना, प्रोफाइल या व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना और उमंग ऐप के जरिए मिलने वाली कई डिजिटल सेवाएं भी बंद रहेंगी। वहीं नियोक्ता भी पोर्टल पर लॉग इन कर नियमित प्रशासनिक और अनुपालन से जुड़े जरूरी काम फिलहाल नहीं कर सकेंगे।

अवधि

दो बार बढ़ाई गई मेंटेनेंस अवधि

EPFO ने पहले यह काम 28 जून तक पूरा करने की योजना बनाई थी। बाद में इसे 30 जून तक बढ़ाया गया और फिर 1 जुलाई से सेवाएं बहाल होने की उम्मीद जताई गई। अब नई सूचना के अनुसार मेंटेनेंस की अवधि फिर बढ़ा दी गई है। यह हाल के वर्षों में EPFO का सबसे लंबा तयशुदा सिस्टम अपग्रेड माना जा रहा है, जिससे लाखों सदस्य और नियोक्ता प्रभावित हुए हैं।

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अपग्रेड

अपग्रेड के बाद बेहतर होंगी सेवाएं

EPFO का कहना है कि डेटाबेस को एकीकृत करने और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उद्देश्य सेवाओं को पहले से तेज, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनाना है। संगठन के अनुसार इससे क्लेम प्रोसेसिंग की रफ्तार बढ़ेगी और उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। अपग्रेड पूरा होने के बाद सदस्य पहले की तरह सभी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। EPFO ने अस्थायी असुविधा के लिए खेद जताते हुए सहयोग की अपील की है।

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