EPFO की ऑनलाइन सेवाएं एक दिन और बंद

आज भी बंद रहेंगी EPFO की ऑनलाइन सेवाएं, आखिर क्यों?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:32 am Jul 01, 202611:32 am

क्या है खबर?

EPFO ने अपनी ऑनलाइन मेंबर और नियोक्ता सेवाओं की बंद अवधि एक दिन और बढ़ा दी है। अब पोर्टल की सेवाएं 1 जुलाई रात 11:59 बजे तक बंद रहेंगी और 2 जुलाई रात 12:00 बजे से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान सदस्य और नियोक्ता कई जरूरी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। EPFO का कहना है कि यह फैसला सिस्टम अपग्रेड और डाटाबेस सुधार के काम को पूरा करने के लिए लिया गया है।