विंडोज 11 में आएगा नया AI फीचर, कोपायलट से फाइल ढूंढ सकेंगे यूजर्स
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में लगातार नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर ला रही है, ताकि यूजर्स को बेहतर अनुभव मिले। अब कंपनी नया अपडेट टेस्ट कर रही है। इसमें लोग कोपायलट ऐप की मदद से अपनी फाइलें और फोटो आसानी से खोज सकेंगे। यह अभी सिर्फ कोपायलट प्लस PC और विंडोज इनसाइडर यूजर्स के लिए है। खास बात यह है कि अब फाइलें ढूंढने के लिए साधारण शब्द ही नहीं, बल्कि पूरी तरह वर्णन करके भी खोज की जा सकती है।
काम
कैसे काम करेगा नया फीचर?
अभी तक कोपायलट ऐप में किसी फाइल को नाम, फाइल टाइप या अंतिम बार खोले जाने के समय के आधार पर खोजा जा सकता था, लेकिन नए अपडेट के बाद यूजर्स सीधे फाइल का विवरण लिखकर भी उसे ढूंढ पाएंगे। आप 'फाइंड द फाइल विथ द चिकन टोस्टाडा रेसिपी' टाइप कर सकते हैं। यह AI फीचर कंटेंट को समझकर सटीक रिजल्ट देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल की शुरुआत में ही कोपायलट प्लस PC पर AI-संचालित विंडोज सर्च लॉन्च की थी।
अन्य
अन्य नई सुविधाएं
माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में नया होम अनुभव भी टेस्ट कर रही है, जो हाल के ऐप्स, फाइलों और चैट्स को दिखाएगा। इसमें 'गाइडेड हेल्प' विकल्प भी होगा, जिससे AI स्क्रीन स्कैन कर आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करेगा। यूजर्स हालिया फोटो अपलोड कर AI से उसके बारे में जानकारी भी पूछ सकेंगे। यह अपडेट धीरे-धीरे सभी इनसाइडर चैनलों पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के जरिए मिलेगा। नए बदलाव कोपायलट को और स्मार्ट और उपयोगी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।