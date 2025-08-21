विंडोज 11 में आएगा नया AI फीचर

विंडोज 11 में आएगा नया AI फीचर, कोपायलट से फाइल ढूंढ सकेंगे यूजर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:53 am Aug 21, 202511:53 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में लगातार नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर ला रही है, ताकि यूजर्स को बेहतर अनुभव मिले। अब कंपनी नया अपडेट टेस्ट कर रही है। इसमें लोग कोपायलट ऐप की मदद से अपनी फाइलें और फोटो आसानी से खोज सकेंगे। यह अभी सिर्फ कोपायलट प्लस PC और विंडोज इनसाइडर यूजर्स के लिए है। खास बात यह है कि अब फाइलें ढूंढने के लिए साधारण शब्द ही नहीं, बल्कि पूरी तरह वर्णन करके भी खोज की जा सकती है।