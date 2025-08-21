LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / ऐपल 2 सितंबर को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला रिटेल स्टोर
ऐपल 2 सितंबर को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला रिटेल स्टोर
ऐपल 2 सितंबर को बेंगलुरु में खोलेगी अपना रिटेल स्टोर (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल 2 सितंबर को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला रिटेल स्टोर

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 21, 2025
11:22 am
क्या है खबर?

ऐपल भारत में अपना एक और रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। टेक दिग्गज कंपनी ने आज (21 अगस्त) बताया है कि बेंगलुरु में उसका तीसरा आधिकारिक रिटेल स्टोर 2 सितंबर को खोला जाएगा। इस नए स्टोर का नाम ऐपल हेब्बाल होगा, जो भारत में ऐपल BKC (मुंबई) और ऐपल साकेत (दिल्ली) के बाद तीसरा स्टोर होगा। खास बात यह है कि यह स्टोर आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च से ठीक पहले ग्राहकों के लिए खोला जाएगा।

जगह

बेंगलुरु में कहां खुलेगा स्टोर?

ऐपल हेब्बाल स्टोर बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल में स्थित होगा और यह 2 सितंबर को दोपहर 01:00 बजे से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। कंपनी ने बताया कि इस स्टोर के डिजाइन की प्रेरणा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से ली गई है। गुरुवार सुबह ऐपल हेब्बाल के बैरिकेड का अनावरण किया गया, जिसमें रंग-बिरंगे और जीवंत पंखों से सजी कलाकृति दिखाई गई। कंपनी ने कहा कि यह भारत में उनके तीसरे आधिकारिक स्टोर के उद्घाटन का प्रतीक है।

सुविधाएं

स्टोर में होंगी कई सुविधाएं

नए ऐपल हेब्बाल स्टोर में ग्राहकों की मदद के लिए ऐपल विशेषज्ञ, क्रिएटिव, जीनियस और बिजनेस टीम मौजूद होंगी। यहां ग्राहक व्यक्तिगत सेवा, सेटअप सहायता और तकनीकी सपोर्ट पा सकेंगे। इसके साथ ही 'टुडे एट ऐपल' सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ऐपल विशेषज्ञ और क्रिएटिव टीम ग्राहकों को उनके डिवाइस के इस्तेमाल, आर्ट, स्टोरीटेलिंग, प्रोडक्टिविटी और कोडिंग जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। ये सत्र सभी ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध होंगे।

विस्तार

भारत में तेजी से हो रहा रिटेल विस्तार

भारत में ऐपल ने अपना पहला स्टोर अप्रैल, 2023 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खोला था। इसके बाद दिल्ली के साकेत में दूसरा स्टोर खोला गया। इन दोनों स्टोर्स में ग्राहकों को आईफोन, मैकबुक और ऐपल वॉच जैसे सभी उत्पाद उपलब्ध हैं, साथ ही ट्रेड-इन और तकनीकी सहायता की सुविधा भी दी जाती है। ऐपल हेब्बाल के लॉन्च के साथ कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि भारत उसके लिए एक अहम बाजार बन चुका है।