ऐपल 2 सितंबर को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला रिटेल स्टोर

ऐपल भारत में अपना एक और रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। टेक दिग्गज कंपनी ने आज (21 अगस्त) बताया है कि बेंगलुरु में उसका तीसरा आधिकारिक रिटेल स्टोर 2 सितंबर को खोला जाएगा। इस नए स्टोर का नाम ऐपल हेब्बाल होगा, जो भारत में ऐपल BKC (मुंबई) और ऐपल साकेत (दिल्ली) के बाद तीसरा स्टोर होगा। खास बात यह है कि यह स्टोर आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च से ठीक पहले ग्राहकों के लिए खोला जाएगा।

जगह बेंगलुरु में कहां खुलेगा स्टोर? ऐपल हेब्बाल स्टोर बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल में स्थित होगा और यह 2 सितंबर को दोपहर 01:00 बजे से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। कंपनी ने बताया कि इस स्टोर के डिजाइन की प्रेरणा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से ली गई है। गुरुवार सुबह ऐपल हेब्बाल के बैरिकेड का अनावरण किया गया, जिसमें रंग-बिरंगे और जीवंत पंखों से सजी कलाकृति दिखाई गई। कंपनी ने कहा कि यह भारत में उनके तीसरे आधिकारिक स्टोर के उद्घाटन का प्रतीक है।

सुविधाएं स्टोर में होंगी कई सुविधाएं नए ऐपल हेब्बाल स्टोर में ग्राहकों की मदद के लिए ऐपल विशेषज्ञ, क्रिएटिव, जीनियस और बिजनेस टीम मौजूद होंगी। यहां ग्राहक व्यक्तिगत सेवा, सेटअप सहायता और तकनीकी सपोर्ट पा सकेंगे। इसके साथ ही 'टुडे एट ऐपल' सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ऐपल विशेषज्ञ और क्रिएटिव टीम ग्राहकों को उनके डिवाइस के इस्तेमाल, आर्ट, स्टोरीटेलिंग, प्रोडक्टिविटी और कोडिंग जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। ये सत्र सभी ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध होंगे।