विकिपीडिया ने की AI कंपनियों से भुगतान करने की मांग, जानिए क्या है कारण 

AI कंपनियों को डाटा का उपयोग विकिमीडिया एंटरप्राइज के माध्यम से करने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म अपने सर्वर पर अधिक भार डाले बिना उसके कंटेंट के बड़े पैमाने पर उपयोग की अनुमति देता है। इसके अलावा यह कदम गैर-लाभकारी संस्था के मिशन का वित्तीय सपोर्ट भी करता है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि AI बॉट यूजर बनकर विकिपीडिया को स्क्रैप कर रहे हैं, जिससे उसके ट्रैफिक में भारी वृद्धि हुई है।

श्रेय

कंपनी चाहती है योगदानकर्ताओं को भी मिले श्रेय

विकिपीडिया ने AI कंपनियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं दी है, लेकिन उसने अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं। यह गैर-लाभकारी संस्था चाहती है कि AI कंपनियां उसके मानवीय योगदानकर्ताओं को श्रेय दें और मूल स्रोत से लिंक करें। ऑनलाइन जानकारी में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस साल की शुरुआत में संस्था ने संपादकों के लिए कई कार्यों को ऑटोमैटिक करने के लिए AI रणनीति पेश की थी।