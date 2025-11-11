गूगल का जेमिनी अब टीवी पर भी उपलब्ध, ऐसे करें इस्तेमाल

टेक दिग्गज कंपनी गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट जेमिनी को अब टीवी के लिए भी उपलब्ध करा रही है। यह अब गूगल TV स्ट्रीमर डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसे कोई भी इसको आजमा पाएगा। पहले यह केवल चुनिंदा स्मार्ट टीवी पर ही उपलब्ध था। अब इसके लिए आपको बस HDMI पोर्ट वाला टीवी, HDCP 1.3 या उससे नया वर्जन और एक स्थिर व तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा।

जेमिनी गूगल अस्सिटेंट की जगह लेगा जेमिनी फॉर टीवी जेमिनी फॉर टीवी अब गूगल अस्सिटेंट की जगह लेगा और यूजर्स को वही वॉइस असिस्टेंट फीचर्स देगा, लेकिन और ज्यादा बातचीत वाले अंदाज में। यूजर इससे अपनी और अपने दोस्तों की पसंद के अनुसार फिल्म या शो की सिफारिश कर सकते हैं। यह आपके देखे जा रहे शो का सारांश भी बता सकता है। इसके साथ ही, स्मार्ट होम कार्यों जैसे कैमरा फीड दिखाना या लाइट ऑन करना भी इससे संभव होगा।

लॉन्च धीरे-धीरे सभी डिवाइसों पर होगा लॉन्च गूगल के मुताबिक, टीवी के लिए जेमिनी अगले कुछ हफ्तों में सभी गूगल TV स्ट्रीमर डिवाइस पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर यह अभी तक आपके टीवी पर नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपडेट को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यूजर्स को और स्मार्ट, व्यक्तिगत और मनोरंजक टीवी अनुभव प्रदान करना है, ताकि वे अपने टीवी को और आसानी से नियंत्रित कर सकें।