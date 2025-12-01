व्हाट्सऐप वेब अब क्यों हर 6 घंटे पर हो जाएगा लॉग आउट?

केंद्र सरकार नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर नए सिम-लिंक्ड नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों का सबसे बड़ा असर व्हाट्सऐप वेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। सरकार चाहती है कि हर अकाउंट उस सिम से जुड़ा हो जिससे वह बनाया गया है। यह बदलाव अगले 3 महीनों में देशभर में लागू होना शुरू हो जाएगा और सभी प्लेटफॉर्म को इसका पालन करना होगा।

वजह व्हाट्सऐप वेब हर 6 घंटे में क्यों लॉग आउट होगा? नए नियमों के मुताबिक, व्हाट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी सर्विस को उस सिम कार्ड से लगातार लिंक रहना होगा, जिससे अकाउंट रजिस्टर किया गया था। इसी वजह से व्हाट्सऐप वेब अब हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, ताकि सर्विस यह जांच सके कि फोन में वही सिम मौजूद है या नहीं। सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर फ्रॉड रोकने और फर्जी नंबरों से होने वाले अपराधों को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है।

फर्क सिम लिंकिंग से कंपनियों और यूज़र्स पर क्या फर्क पड़ेगा? सरकार के नए निर्देशों के तहत, मैसेजिंग ऐप्स को सिम पर मौजूद IMSI नंबर से अकाउंट मिलान करना होगा। इसका मतलब है कि बिना ओरिजिनल सिम के ऐप चल नहीं पाएगा। टेक कंपनियों का कहना है कि लगातार सिन चेक और 6 घंटे का लॉगआउट यूज़र अनुभव को मुश्किल बना देगा और मल्टी-डिवाइस का फायदा लगभग खत्म हो जाएगा। हालांकि, टेलीकॉम कंपनियां इस कदम का समर्थन कर रही हैं और इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही हैं।

