नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में ISS

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार क्यों चुना गया?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:18 pm Oct 05, 202605:18 pm

क्या है खबर?

इस साल नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित दावेदारों में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) का नाम भी चर्चा में है। 9 अक्टूबर को इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा होनी है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के सामने इस साल 287 नामांकन आए हैं, जिनमें 208 लोग और 79 संगठन शामिल हैं। हालांकि, नामांकन की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में अंतरिक्ष स्टेशन का नाम सामने आना इस बार की दौड़ को खास बना रहा है।