स्टारलिंक के हजारों इंटरनेट सैटेलाइट को क्यों लाया जाएगा नीचे?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:14 pm Jan 02, 202605:14 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में स्टारलिंक सैटेलाइट तैनात किए हैं। ये सैटेलाइट दूर-दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, हाल ही में एक सैटेलाइट के फटने और दूसरे के टकराने की आशंका के बाद कंपनी ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इसी वजह से स्पेस-X अब स्टारलिंक नेटवर्क को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।