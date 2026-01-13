फैक्ट्री रीसेट क्यों माना जाता है फायदेमंद और इसे कब करें?

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। हालांकि, समय के साथ कई लोगों का फोन धीमा हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता। ऐसे में फैक्ट्री रीसेट एक आम समाधान माना जाता है। फैक्ट्री रीसेट फोन को पूरी तरह साफ कर देता है और उसे उसी हालत में ले जाता है जैसी वह पहली बार खरीदते समय था। इसमें सभी ऐप्स, सेटिंग्स और जमा हुआ फालतू डेटा हट जाता है।

#1 समय के साथ फोन स्लो क्यों होने लगता है? जैसे-जैसे आपके फोन का इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे-वैसे उसमें ऐप्स की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और स्टोरेज भरते रहते हैं। कैश फाइलें और पुराने डाटा भी जमा हो जाते हैं। कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट पुरानी सेटिंग्स से टकराते हैं। इन सभी वजहों से फोन की स्पीड कम हो जाती है, जबकि हार्डवेयर सही रहता है और कोई बड़ी खराबी नहीं होती।

#2 फैक्ट्री रीसेट से कौन सी समस्याएं ठीक होती हैं? फैक्ट्री रीसेट फोन के अंदर छिपे जंक डाटा को पूरी तरह हटा देता है। इससे खराब ऐप्स, सॉफ्टवेयर बग और सेटिंग से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। रीसेट के बाद फोन का फ्रीज होना, अपने आप रीस्टार्ट होना, ऐप्स का क्रैश होना और बैटरी का तेजी से खत्म होना जैसी समस्याएं अक्सर ठीक हो जाती हैं। कई यूजर्स को रीसेट के बाद फोन पहले से ज्यादा तेज और स्मूद लगता है।

Advertisement