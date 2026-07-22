ऐसे मॉडल AI तकनीक को तेजी से अपनाने में मदद करेंगे

एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग क्यों चाहते हैं कि अमेरिका अपनाए चीन के AI मॉडल्स?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:04 pm Jul 22, 202606:04 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग ने कहा है कि अमेरिका को चीन के ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल से डरने की जरूरत नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग का कहना है कि ऐसे मॉडल AI तकनीक को तेजी से अपनाने में मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी AI कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का कारोबार खत्म नहीं कर सकतीं। इसलिए प्रतिस्पर्धा से घबराने के बजाय नई तकनीक का सही तरीके से उपयोग करना अधिक जरूरी है।