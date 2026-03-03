क्यों OpenAI ने चीनी सरकार पर लगाया ChatGPT के दुरुपयोग का आरोप?

खुलासा

ऐसे हुआ दुरुपयोग का खुलासा

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI ने कहा कि उसने चीनी सरकार से जुड़े एक अकाउंट को हटाने के बाद इस ऑपरेशन का खुलासा किया, जो संपादन के लिए ChatGPT पर समय-समय पर रिपोर्ट अपलोड कर रहा था। इसके बाद, AI कंपनी ने चीन के 'साइबर स्पेशल ऑपरेशंस' की गहन जांच की, जो देश के अंदर, बाहर और विदेशों में संभावित असंतुष्टों को निशाना बनाते हैं। इन प्रयासों में सैकड़ों कर्मचारी, हजारों फर्जी अकाउंट और दर्जनों रणनीतियां शामिल थीं।