क्यों एंथ्रोपिक ने नहीं किया ओपन-वेट AI मॉडल्स का समर्थन?

अमोदेई ने चेतावनी दी है कि ओपन-वेट मॉडल्स के कारण बुरे तत्वों के लिए साइबर हमले करना या जैविक खतरे पैदा करना आसान हो जाता है।

उन्होंने सुझाव दिया है कि अमेरिका को चीन को चिप्स के निर्यात पर रोक लगानी चाहिए और सभी मॉडल्स के कड़े सुरक्षा परीक्षण होने चाहिए।

उनके इस रुख ने उद्योग को 2 धड़ों में बांट दिया है। जहां एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ओपन सिस्टम्स को उनके लचीलेपन के लिए पसंद करती हैं, वहीं एंथ्रोपिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियमों की वकालत कर रही है।