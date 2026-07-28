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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले मंत्रालय बदलना चाहती थी केंद्र सरकार, CJP नहीं मानी
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले मंत्रालय बदलना चाहती थी केंद्र सरकार

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले मंत्रालय बदलना चाहती थी केंद्र सरकार, CJP नहीं मानी

लेखन गजेंद्र
Jul 28, 2026
10:58 am
क्या है खबर?

केंद्र सरकार दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बीच कंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलना चाहती थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) इसके लिए तैयार नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रधान के इस्तीफा सौंपने से पहले सरकार ने CJP के साथ समझौता करने के लिए प्रधान के मंत्रालय में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह CJP के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे।

दांव

CJP प्रधान के इस्तीफे पर डटे रहे

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रियों ने CJP पदाधिकारियों से कहा था कि कैबिनेट में फेरबदल करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसमें शिक्षा मंत्री किसी और को नियुक्त किया जा सकता है।

CJP पदाधिकारियों को बताया गया कि मुआवजे और FIR वापस लेने की मांग मान ली गई है, तो ऐसे में प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया।

इससे बातचीत में गतिरोध भी उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अड़े रहने के कारण सरकार को झुकना पड़ा।

गतिरोध

प्रधान के इस्तीफे से समाप्त हुआ धरना

देशभर में विरोध के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसके बाद 36 दिन से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन भी समाप्त हो गया।

हालांकि, सोमवार को संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू होने पर प्रधान का संसद परिसर में NDA के सांसदों ने बिहार की पारंपरिक टोपी 'पाग' पहनाकर स्वागत किया, जिसकी आलोचना की गई।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधान को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया।

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