धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले मंत्रालय बदलना चाहती थी केंद्र सरकार, CJP नहीं मानी

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रियों ने CJP पदाधिकारियों से कहा था कि कैबिनेट में फेरबदल करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसमें शिक्षा मंत्री किसी और को नियुक्त किया जा सकता है।

CJP पदाधिकारियों को बताया गया कि मुआवजे और FIR वापस लेने की मांग मान ली गई है, तो ऐसे में प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया।

इससे बातचीत में गतिरोध भी उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अड़े रहने के कारण सरकार को झुकना पड़ा।