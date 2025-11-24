एक्स के 'अबाउट दिस अकाउंट' फीचर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

फीचर लॉन्च होते ही कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि इसमें दिख रही जानकारी सही नहीं है। कई लोगों ने बताया कि उनकी लोकेशन गलत दिखाई जा रही है, जबकि कुछ के अकाउंट की जॉइनिंग तारीख भी गलत बताई गई। कुछ मामलों में यूजर कनाडा में रहते हैं, लेकिन फीचर में देश अमेरिका दिख रहा था। इन गलतियों के कारण फीचर की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे और कई लोगों ने इसे तुरंत ठीक करने की मांग की है।

दिक्कतें

गलत जानकारी और तकनीकी दिक्कतें

कुछ यूजर्स ने बताया कि अकाउंट बनाने की जगह गलत दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह VPN इस्तेमाल करना बताया गया। कंपनी का कहना है कि अगर किसी ने अकाउंट बनाते समय VPN लगाया हो, तो लोकेशन गलत दिख सकती है। इन शिकायतों के बाद फीचर कुछ समय के लिए कई यूजर्स के लिए गायब भी हो गया था। हालांकि, एक्स ने कहा है कि वह समस्याओं को ठीक कर रही और फीचर को भरोसेमंद बनाने पर काम जारी है।