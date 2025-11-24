OpenAI ने इस हफ्ते ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर शुरू किया है

ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर का उपयोग कैसे करें?

क्या है खबर?

OpenAI ने इस हफ्ते ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर शुरू किया है, जिससे अब 20 लोग एक ही बातचीत में AI के साथ मिलकर आसानी से बात कर सकते हैं। यह दोस्तों के साथ प्लान बनाने या टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने में काफी मदद करता है और बातचीत को और आसान बनाता है। थोड़े समय की टेस्टिंग के बाद यह फीचर अब फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान वाले सभी लॉग-इन यूजर्स के लिए उपलब्ध है।