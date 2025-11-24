ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर का उपयोग कैसे करें?
क्या है खबर?
OpenAI ने इस हफ्ते ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर शुरू किया है, जिससे अब 20 लोग एक ही बातचीत में AI के साथ मिलकर आसानी से बात कर सकते हैं। यह दोस्तों के साथ प्लान बनाने या टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने में काफी मदद करता है और बातचीत को और आसान बनाता है। थोड़े समय की टेस्टिंग के बाद यह फीचर अब फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान वाले सभी लॉग-इन यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
तरीका
ग्रुप चैट बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका
इस फीचर का उपयोग शुरू करने के लिए ChatGPT खोलें और ऊपर दाईं तरफ दिख रहे 'पीपल' आइकन पर टैप करें। इसके बाद 'स्टार्ट ग्रुप चैट' चुनें और पहली बार उपयोग करने पर नाम, यूज़रनेम और फोटो सेट करें। इसके बाद इनवाइट लिंक को दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ शेयर करें। लिंक पाने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आगे भेजकर नए सदस्यों को जोड़ सकता है, जिससे ग्रुप बनाना बहुत सरल हो जाता है।
खासियत
इस फीचर की खासियत क्या है?
ChatGPT ग्रुप चैट में खुद तय करता है कि उसे कब जवाब देना है, और अगर चाहें तो उसका नाम लिखकर उसे तुरंत शामिल भी कर सकते हैं। ग्रुप चैट आपकी निजी चैट से अलग रहती है, इसलिए ChatGPT आपकी पर्सनल मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करता। ग्रुप को संभालने के लिए चैट के नाम पर टैप करें, जहां से आप नाम बदल सकते हैं, लोगों को जोड़ या हटा सकते हैं और नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं।