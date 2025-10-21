AI की वजह से जूनियर बैंकरों की नौकरी पर क्यों मंडराता दिख रहा खतरा?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दिग्गज कंपनी OpenAI लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में अपने टूल्स को उपयोगी बनाने में सक्षम बना रही है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अब बैंकिंग के क्षेत्र में भी प्रवेश करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में 100 से अधिक पूर्व निवेश बैंकरों को नियुक्त किया है। यह टीम 'मर्करी' नामक एक खास परियोजना पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य वित्तीय मॉडलिंग को ऑटोमैटिक बनाना है।
खतरा
नौकरी पर क्यों मंडराता दिख रहा खतरा?
AI के आने से निवेश बैंकों में काम करने वाले जूनियर विश्लेषकों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। पहले ये विश्लेषक हफ्ते में 80 घंटे से ज्यादा काम करते थे और एक्सेल पर जटिल वित्तीय मॉडल तैयार करते थे। अब OpenAI जैसे AI टूल्स यह काम तेज और सटीक तरीके से कर सकते हैं। इससे बैंकरों का बोझ तो घटेगा, लेकिन उनके लिए नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
लक्ष्य
आवेदन प्रक्रिया और परियोजना का लक्ष्य
OpenAI की मर्करी परियोजना का उद्देश्य व्यवसायों के लिए AI के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक है, जिसमें 20 मिनट का चैटबॉट इंटरव्यू और वित्तीय परीक्षण शामिल हैं। चयनित बैंकरों को हर हफ्ते एक मॉडल बनाना होता है, जिसकी समीक्षा के बाद उसे कंपनी के सिस्टम में जोड़ा जाता है। इससे OpenAI अपने AI सिस्टम को और अधिक पेशेवर बनाने की दिशा में काम कर रही है।