AI वीडियो में मौजूद पात्रों को जेमिनी से अपने अनुसार कैसे बदलें? यहां जानिए तरीका 

गूगल ने जेमिनी ऐप में नया नैनो बनाना टूल पेश किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो बनाना आसान बनाता है। बीते दिन (20 अक्टूबर) जेमिनी के एक्स अकाउंट ने वीओ 3.1 के साथ इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया। इस टूल से वीडियो में पात्रों, बैकग्राउंड और छोटी-छोटी चीजों को आसानी से सुधार सकते हैं। अब रफ AI ड्राफ्ट को आसान तरीके से पेशेवर और एक पूरी तरह तैयार वीडियो में बदला जा सकता है।

#1 वीडियो की शुरुआत और पहला फ्रेम तैयार करना वीडियो बनाने के लिए जेमिनी ऐप या वेब में 'क्रिएट वीडियो विथ वीओ' चुनें और कहानी में पात्रों, सीन, रंगों और बैकग्राउंड के बारे में सोचें। वीडियो बनने के बाद पहला फ्रेम स्क्रीनशॉट लें। यह स्क्रीनशॉट नैनो बनाना में एडिटिंग और सुधार का आधार होता है। इससे आप वीडियो के पहले दृश्य को आसानी से सुधार सकते हैं और आगे के सभी बदलाव और छोटे विवरणों के लिए तैयार कर सकते हैं।

#2 पात्र और बैकग्राउंड सुधारें नैनो बनाना में स्क्रीनशॉट अपलोड करके पात्रों की पोशाक, हेयरस्टाइल, पोज और एक्सप्रेशन बदलें। बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं और छोटी-छोटी चीजें जोड़ या हटा सकते हैं, जैसे वस्तुएं, रंग और सजावट, जिससे वीडियो हर फ्रेम में सटीक, आकर्षक और पेशेवर दिखेगा। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि वीडियो आपकी पूरी कल्पना, कहानी की थीम और विजुअल स्टाइल के अनुसार बने और हर चीज ठीक, सुंदर और प्रभावशाली दिखाई दे।