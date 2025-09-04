अमित क्षत्रिय को नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया

कौन हैं अमित क्षत्रिय, जिन्हें नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:10 pm Sep 04, 202503:10 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय अमेरिकी अधिकारी अमित क्षत्रिय को नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है, जो नासा का शीर्ष सिविल सेवा पद है। इस बात की घोषणा अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रशासक सीन पी डफी ने की है। अमित इससे पहले चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के उप प्रमुख थे और उन्होंने आर्टेमिस मिशन की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो मानवता के मंगल मिशन का मार्ग प्रशस्त करेगा।