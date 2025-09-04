कौन हैं अमित क्षत्रिय, जिन्हें नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया?
क्या है खबर?
अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय अमेरिकी अधिकारी अमित क्षत्रिय को नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है, जो नासा का शीर्ष सिविल सेवा पद है। इस बात की घोषणा अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रशासक सीन पी डफी ने की है। अमित इससे पहले चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के उप प्रमुख थे और उन्होंने आर्टेमिस मिशन की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो मानवता के मंगल मिशन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
परिचय
अमेरिका में जन्में हैं अमित
अमित का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ। उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) और ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि दिखाई। इसी जुनून के चलते वह नासा से जुड़े और धीरे-धीरे संगठन के महत्वपूर्ण अभियानों और बड़े प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व की अहम भूमिका निभाने लगे, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान भी हासिल हुआ।
करियर
नासा में 2 दशक से काम कर रहे हैं अमित
अमित नासा में बीते 2 दशकों से कार्यरत हैं और मिशन कंट्रोल में उड़ान निदेशक के रूप में सेवा देने वाले चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं। उन्होंने आर्टेमिस कार्यक्रम की योजनाओं को दिशा दी, जो चंद्रमा पर वापसी और भविष्य के मंगल मिशन के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। उनका परिचालन और रणनीतिक अनुभव उन्हें नासा के प्रमुख और अत्यंत अनुभवी व विश्वसनीय नेताओं की श्रेणी में खड़ा करता है।