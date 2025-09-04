OpenAI ने ChatGPT के 'प्रोजेक्ट्स' फीचर को सभी मुफ्त यूजर्स के लिए किया पेश

फीचर

प्रोजेक्ट्स का काम करने का तरीका

प्रोजेक्ट्स फीचर ChatGPT में खास चैट्स के लिए एक तरह का फोल्डर बनाता है। इसमें यूजर्स यह तय कर सकते हैं कि AI कैसे जवाब दे और किन फाइलों को संदर्भित कर सके। अब अलग-अलग प्लान पर फाइलें अपलोड करने की सीमा भी तय की गई है। मुफ्त यूजर्स 5, प्लस ग्राहक 25 और प्रो ग्राहक 40 फाइलें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, रंग और आइकन बदलकर प्रोजेक्ट को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी किया जा सकता है।