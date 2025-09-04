LOADING...
OpenAI ने ChatGPT के 'प्रोजेक्ट्स' फीचर को सभी मुफ्त यूजर्स के लिए किया पेश
लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 04, 2025
11:53 am
क्या है खबर?

OpenAI यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ChatGPT के कई फीचर्स मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। अब कंपनी ने अपने 'प्रोजेक्ट्स' फीचर को सभी मुफ्त यूजर्स के लिए खोल दिया है। पहले यह केवल पेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध था। यह फीचर यूजर्स को किसी खास विषय पर चैट को एक जगह व्यवस्थित करने की सुविधा देता है, जिससे बातचीत को संभालना और जरूरत पड़ने पर संदर्भ लेना आसान हो जाता है।

फीचर

प्रोजेक्ट्स का काम करने का तरीका 

प्रोजेक्ट्स फीचर ChatGPT में खास चैट्स के लिए एक तरह का फोल्डर बनाता है। इसमें यूजर्स यह तय कर सकते हैं कि AI कैसे जवाब दे और किन फाइलों को संदर्भित कर सके। अब अलग-अलग प्लान पर फाइलें अपलोड करने की सीमा भी तय की गई है। मुफ्त यूजर्स 5, प्लस ग्राहक 25 और प्रो ग्राहक 40 फाइलें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, रंग और आइकन बदलकर प्रोजेक्ट को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी किया जा सकता है।

अन्य

अन्य सुविधाएं और विस्तार 

OpenAI धीरे-धीरे पेड फीचर्स को मुफ्त यूजर्स के लिए भी जारी कर रही है। डीप रिसर्च और ChatGPT वॉयस जैसी सुविधाएं पहले केवल ग्राहकों के लिए थीं, लेकिन अब सभी के लिए उपलब्ध हैं। हाल ही में जारी GPT-5 मॉडल भी लॉन्च पर सभी को दिया गया, लेकिन मुफ्त यूजर्स के लिए समय सीमा कड़ी रखी गई। अभी प्रोजेक्ट्स फीचर वेब और एंड्रॉयड ऐप में उपलब्ध है, जबकि iOS ऐप पर यह जल्द ही शुरू होगा।