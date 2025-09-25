दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन कब तक होगा लॉन्च और क्या होगी इसकी खासियत?

अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हो रहा है। सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ-साथ अब प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर निवेश कर रही हैं। नासा 2030 तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) को कक्षा से हटाने की योजना बना रही है। इन सबके बीच अमेरिकी कंपनी वास्ट ने अपना पहला निजी स्टेशन हेवन-1 पेश किया है, जो भविष्य में ISS का विकल्प बन सकता है और निजी मिशनों को नई दिशा दे सकता है।

खासियत हेवन-1 की खासियत और आकार हेवन-1 एकल मॉड्यूल वाला स्टेशन होगा, जिसका व्यास लगभग 4.4 मीटर और रहने योग्य आयतन 45 घन मीटर है। यह आकार में एक सिंगल-डेक बस जितना है, जबकि ISS का आयतन लगभग 8 गुना बड़ा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए निजी सोने की जगह, एक सामुदायिक मेज, 1.2 मीटर की गुंबदाकार खिड़की और स्टारलिंक की तेज इंटरनेट सुविधा होगी। इसे लक्जरी होटल नहीं, बल्कि आरामदायक कामकाज के लिए डिजाइन किया गया है।

उपयोग अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में उपयोग हेवन-1 को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान, दवा विकास और अर्धचालक तकनीक पर काम किया जा सकेगा। फ्लोरिडा की कंपनी रेडवायर स्पेस पहले से ही ISS पर स्टेम सेल और कैंसर जांच जैसे प्रोजेक्ट कर चुकी है और हेवन-1 में भी ऐसा ही अनुसंधान करने की योजना बना रही है। यह स्टेशन निजी और सरकारी दोनों मिशनों के लिए खुला होगा, जिससे छोटे देशों और निजी अंतरिक्ष यात्रियों को भी नया अवसर मिलेगा।

तैयारी लॉन्च की समयसीमा और तैयारी हेवन-1 को 2026 के मई महीने में स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने की योजना है। स्टेशन का वास्तविक मॉड्यूल निर्माण के अंतिम चरण में है और वेल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अप्रैल, 2026 से पूर्व-लॉन्च कार्य शुरू होंगे। इसके कुछ महीनों बाद स्पेस-X का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान 4 सदस्यीय दल को स्टेशन पर ले जाएगा। यह मिशन लगभग 3 वर्षों तक कक्षा में रहने के लिए तैयार किया जा रहा है।