पब्लिक वाई-फाई का उपयोग करते समय इन बातों जरूर रखें ध्यान

जब हम घर से बाहर होते हैं तो कैफे, एयरपोर्ट या होटल का पब्लिक वाई-फाई बहुत आसान लगता है। कुछ ही सेकंड में लैपटॉप या मोबाइल इंटरनेट से जुड़ जाता है, लेकिन यही सुविधा कई बार बड़ा खतरा भी बन जाती है। पब्लिक वाई-फाई पर हैकर आसानी से डाटा चुरा सकते हैं। पासवर्ड, बैंक की जानकारी, फोटो और निजी मैसेज तक चोरी हो सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना जरूरी है।

#1 VPN और सुरक्षित वेबसाइट का रखें ध्यान कभी भी पब्लिक वाई-फाई इस्तेमाल करते समय सबसे पहले VPN का उपयोग करें। VPN आपके डाटा को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे हैकर उसे पढ़ नहीं पाते। इसके साथ ही हमेशा सिर्फ सुरक्षित वेबसाइट ही खोलें। वेबसाइट के एड्रेस में https जरूर देखें और ताले का निशान भी चेक करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। इससे आपकी लॉगिन जानकारी और जरूरी डाटा काफी हद तक सुरक्षित रहता है।

#2 ऑटो कनेक्ट और फाइल शेयरिंग रखें बंद पब्लिक वाई-फाई पर ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन हमेशा बंद रखें। इससे आपका डिवाइस किसी भी अनजान नेटवर्क से अपने आप नहीं जुड़ेगा और अनचाहा डाटा लीक होने से बचाव होगा। इसके साथ ब्लूटूथ और फाइल शेयरिंग भी बंद रखें। अगर ये चालू रहते हैं तो कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी फाइल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। डिवाइस का फायरवॉल हमेशा चालू रखें और सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि नई सुरक्षा खामियां ठीक होती रहें।

