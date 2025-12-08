गुपचुप तरीके से कोई व्हाट्सऐप ग्रुप कैसे छोड़ें? 

अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी व्हाट्सऐप ग्रुप में बिना पूछे जोड़ दिया जाता है। कई बार उस ग्रुप का हिस्सा बनना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप से बाहर निकलते हैं, सभी लोगों को नोटिफिकेशन चला जाता है। इसके बाद लोग सवाल पूछने लगते हैं। इस परेशानी को समझते हुए व्हाट्सऐप ने अब एक नया फीचर दिया है, जिससे यूजर बिना किसी को बताए चुपचाप ग्रुप छोड़ सकता है।

#1 बिना नोटिफिकेशन ग्रुप कैसे छोड़ें? इस फीचर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सबसे पहले उस व्हाट्सऐप ग्रुप को खोलें जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। इसके बाद ऊपर ग्रुप के नाम पर टैप करें। अब नीचे स्क्रॉल करें और ग्रुप से बाहर निकलें वाले ऑप्शन पर टैप करें। यहां आपको 2 विकल्प मिलते हैं। पहला सिर्फ बाहर निकलने का और दूसरा बाहर निकलकर चैट को पूरी तरह डिलीट करने का, ताकि फोन की स्टोरेज भी साफ रहे।

#2 बाहर निकलने के बाद क्या जानकारी रहती है? इस नए तरीके से ग्रुप छोड़ने पर सिर्फ ग्रुप एडमिन को ही इसकी जानकारी मिलती है। बाकी किसी भी मेंबर को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता। हालांकि, आपकी प्रोफाइल पूरी तरह गायब नहीं होती है। आपका नाम और नंबर ग्रुप की पुराने मेंबर लिस्ट में 60 दिनों तक दिख सकता है। यानी आप चुपचाप बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक आपकी जानकारी रिकॉर्ड में रहती है, जो सिस्टम में सेव रहती है।

