व्हाट्सऐप पर मिलेगी यूजरनेम सर्च करने की सुविधा, जानिए क्या होगा फायदा 

प्रतिबंध

इन प्रतिबंधों के साथ आएगा यह फीचर

आगामी यूजरनेम सर्च फीचर यूजर्स को एक विशिष्ट पहचानकर्ता बनाने की सुविधा देगी, जिससे दूसरों के सीधे अपना फोन नंबर शेयर किए बिना उन्हें ढूंढना और उनसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसमें यूजरनेम विशिष्ट, एक निश्चित लंबाई और उनमें कम से कम एक अक्षर होना चाहिए। भ्रम या नकल से बचने के लिए विशिष्ट फार्मेंटिग नियमों का पालन करना होगा। ये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे कि यूजरनेम स्पष्ट, तर्कयुक्त और सुरक्षित रहें।