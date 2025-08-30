व्हाट्सऐप पर मिलेगी यूजरनेम सर्च करने की सुविधा, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप बेहतर अनुभव देने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को उनके यूजरनेम सर्च करके दूसरों को खोजने और उनसे जुड़ने की सुविधा देगा। फीचर अभी विकास के चरण में है, एंड्रॉयड के लिए लेटेस्ट बीटा अपडेट (वर्जन 2.25.24.22) में सामने आया है। यह फर्मवेयर गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के माध्यम से जारी किया गया था। यह आपको बिना फोन नंबर शेयर किए किसी यूजर को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा।
प्रतिबंध
इन प्रतिबंधों के साथ आएगा यह फीचर
आगामी यूजरनेम सर्च फीचर यूजर्स को एक विशिष्ट पहचानकर्ता बनाने की सुविधा देगी, जिससे दूसरों के सीधे अपना फोन नंबर शेयर किए बिना उन्हें ढूंढना और उनसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसमें यूजरनेम विशिष्ट, एक निश्चित लंबाई और उनमें कम से कम एक अक्षर होना चाहिए। भ्रम या नकल से बचने के लिए विशिष्ट फार्मेंटिग नियमों का पालन करना होगा। ये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे कि यूजरनेम स्पष्ट, तर्कयुक्त और सुरक्षित रहें।
फायदा
फीचर का क्या होगा फायदा?
इसके लागू होने के बाद यूजर चैट टैब से अन्य लोगों को उनके यूजरनेम खोज सकेंगे। अगर, कोई अकाउंट खोजे गए यूजरनेम से मेल खाता है तो वह परिणामों में दिखाई देगा। गोपनीयता सेटिंग्स के आधार पर व्हाट्सऐप उनकी प्रोफाइल इमेज भी दिखा सकता है। इसके बाद यूजर उस व्यक्ति के फोन नंबर की आवश्यकता के बिना सीधे चैट शुरू कर सकते हैं। गोपनीयता और बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म एक वैकल्पिक यूजरनेम की पर भी काम कर रहा है।