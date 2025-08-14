व्हाट्सऐप में जल्द आएगा AI राइटिंग हेल्प फीचर

व्हाट्सऐप में जल्द आएगा AI राइटिंग हेल्प फीचर, जानिए इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:03 pm Aug 14, 202505:03 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में जल्द 'राइटिंग हेल्प' नामक नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर रही है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर आपके मैसेज भेजने से पहले उन्हें बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह टूल आपके लिखे मैसेज की भाषा सुधारने, व्याकरण ठीक करने और टोन बदलने के सुझाव देगा। यह फीचर फिलहालबीटा टेस्टिंग में है और आने वाले समय में इसे आम यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।