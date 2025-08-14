व्हाट्सऐप में जल्द आएगा AI राइटिंग हेल्प फीचर, जानिए इसकी खासियत
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में जल्द 'राइटिंग हेल्प' नामक नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर रही है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर आपके मैसेज भेजने से पहले उन्हें बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह टूल आपके लिखे मैसेज की भाषा सुधारने, व्याकरण ठीक करने और टोन बदलने के सुझाव देगा। यह फीचर फिलहालबीटा टेस्टिंग में है और आने वाले समय में इसे आम यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
काम
फीचर की खासियत और काम करने का तरीका
राइटिंग हेल्प फीचर मेटा की प्राइवेट प्रोसेसिंग तकनीक से काम करेगा, जिससे आपके मैसेज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यह फीचर पूरी चैट पर नहीं, बल्कि सिर्फ उस मैसेज पर काम करेगा जिसे आप चुनेंगे। मैसेज टाइप करते समय एक पेन आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने पर आपको प्रोफेशनल, फनी, सपोर्टिव, प्रूफरीड या रीफ्रेज जैसे अलग-अलग टोन में सुझाव मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार चुन और एडिट कर सकेंगे।
अन्य बातें
उपलब्धता और अन्य अहम बातें
नया फीचर फिलहाल एंड्रॉयड के बीटा वर्जन (2.25.23.7) पर कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और सिर्फ आपकी अनुमति से ही काम करेगा। सार्वजनिक लॉन्च से पहले इसमें बदलाव हो सकते हैं और भविष्य में नए टोन जोड़े जा सकते हैं। सभी के लिए लॉन्च होने के बाद यह पेशेवर मैसेजेस, मजेदार चैट और उलझन की स्थिति में सही शब्द चुनने में बेहद मददगार साबित हो सकता है।