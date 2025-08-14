इंस्टाग्राम 'पिक्स' फीचर पर कर रही है काम, जानिए कैसे होगा यह उपयोगी
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर्स को जोड़ रही है। अब कंपनी 'पिक्स' नामक एक नए टूल पर काम कर रही है, जो साझा रुचियों के आधार पर दोस्तों का मिलान करेगा। रिवर्स इंजीनियर एलेसेंड्रो पलुजी के मुताबिक, यह फिलहाल एक आंतरिक प्रोटोटाइप है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ लाइक्स और इमोजी से आगे बढ़कर, यूजर्स के बीच अधिक व्यक्तिगत और रोचक बातचीत को बढ़ावा देना है।
फीचर
फीचर का काम करने का तरीका
इंस्टाग्राम के 'पिक्स' फीचर में यूजर्स अपनी पसंद के फिल्में, टीवी शो, किताबें, गेम्स और म्यूजिक जैसी श्रेणियां चुन सकेंगे। इसके बाद इंस्टाग्राम इन पसंदों को दोस्तों की पसंद के साथ मिलाएगा और साझा रुचियों को दिखाएगा। इससे लोग एक जैसे शौक रखने वाले दोस्तों से जुड़ सकेंगे। यह फीचर मैसेजिंग और बातचीत को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर जुड़ाव सिर्फ रिएक्शन तक सीमित न रहे।
फायदे
यूजर्स को मिलने वाले फायदे
इस फीचर के जरिए यूजर्स आपसी पसंद के आधार पर बातचीत शुरू कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर दो लोगों को एक ही टीवी शो या 90 के दशक का कोई म्यूजिक बैंड पसंद है, तो वे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं या सुझाव साझा कर सकते हैं। यह तरीका इंस्टाग्राम को एक साधारण कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाकर एक सामाजिक और इंटरैक्टिव जगह बनाने में मदद करेगा, जहां दोस्ती और कनेक्शन पर जोर रहेगा।