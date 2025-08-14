इंस्टाग्राम 'पिक्स' फीचर पर कर रही है काम (तस्वीर: अनस्प्लैश)

इंस्टाग्राम 'पिक्स' फीचर पर कर रही है काम, जानिए कैसे होगा यह उपयोगी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:22 pm Aug 14, 202501:22 pm

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर्स को जोड़ रही है। अब कंपनी 'पिक्स' नामक एक नए टूल पर काम कर रही है, जो साझा रुचियों के आधार पर दोस्तों का मिलान करेगा। रिवर्स इंजीनियर एलेसेंड्रो पलुजी के मुताबिक, यह फिलहाल एक आंतरिक प्रोटोटाइप है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ लाइक्स और इमोजी से आगे बढ़कर, यूजर्स के बीच अधिक व्यक्तिगत और रोचक बातचीत को बढ़ावा देना है।