व्हाट्सऐप वेब वर्जन पर देगी वीडियो कॉलिंग सुविधा, शुरू हुआ परीक्षण
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने वेब वर्जन पर वीडियो कॉलिंग सपोर्ट देने के लिए एक बार फिर टेस्टिंग शुरू कर दी है। नया अपडेट व्हाट्सऐप वेब बीटा में देखा गया है, जो क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स पर चलता है। इसका मतलब है कि जल्द ही यूजर किसी भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हों, ग्रुप कॉल में शामिल हो सकेंगे। इस आगामी फीचर के साथ व्हाट्सऐप का वेब इंटरफेस मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों ऐप के बराबर हो जाएगा।
उपयोग
ऐसे कर सकेंगे फीचर का उपयोग
WaBetaInfo ने पोस्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो कॉलिंग फीचर के अनुभव को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि यह गूगल मीट और जूम को टक्कर दे सके। एक टिपस्टर के अनुसार, वेब पर वीडियो कॉलिंग में मोबाइल वर्जन की तरह 32 सदस्यों के बजाय अधिकतम 16 लोगों के लिए ही सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए वेब क्लाइंट में सर्च और 3-डॉट मेनू के ठीक बगल में नया कॉलिंग बटन दिखाई देगा।
फीचर्स
इन फीचर्स भी चल रहा काम
वीडियो कॉलिंग की सुविधा से यूजर्स के लिए लिंक किए गए डिवाइस सेटअप में मदद मिलने की संभावना है, जिसका मतलब है कि आपकी सभी निर्धारित कॉल सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, कॉल शेड्यूल करने, मीटिंग के लिंक बनाने और उन्हें अन्य सदस्यों के साथ शेयर करने की सुविधा देने की योजना है, ताकि वे दी गई तारीख और समय पर जुड़ सकें। कॉल लिंक सभी को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोगी सुविधा साबित हुई है।