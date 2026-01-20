व्हाट्सऐप वेब वर्जन पर देगी वीडियो कॉलिंग सुविधा, शुरू हुआ परीक्षण

व्हाट्सऐप वेब वर्जन पर जल्द वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने वेब वर्जन पर वीडियो कॉलिंग सपोर्ट देने के लिए एक बार फिर टेस्टिंग शुरू कर दी है। नया अपडेट व्हाट्सऐप वेब बीटा में देखा गया है, जो क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स पर चलता है। इसका मतलब है कि जल्द ही यूजर किसी भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हों, ग्रुप कॉल में शामिल हो सकेंगे। इस आगामी फीचर के साथ व्हाट्सऐप का वेब इंटरफेस मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों ऐप के बराबर हो जाएगा।