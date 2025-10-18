एनवीडिया ने पहली ब्लैकवेल चिप वेफर से उठाया पर्दा, जानिए कहां किया निर्माण 

एनवीडिया ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "यह कदम अमेरिकी सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और AI टेक्नोलॉजी स्टैक को आगे बढ़ाएगा, जो डाटा को खुफिया जानकारी में बदल देगा और AI युग के लिए अमेरिका के नेतृत्व को सुरक्षित करेगा।" सेमीकंडक्टर निर्माता ने कहा कि TSMC की एरिजोना यूनिट 2, 3 और 4-नैनोमीटर चिप्स के साथ-साथ A16 चिप्स सहित एडवांस तकनीकों का उत्पादन करेगी, जो AI, दूरसंचार और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसी ऐप्स के लिए आवश्यक हैं।

प्रयास

ट्रंप प्रशासन के प्रयासों से मिला बढ़ावा

यह मील का पत्थर अमेरिका में AI तकनीक के निर्माण और तकनीक के भविष्य को नियंत्रित करने की दौड़ में आगे रहने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के कुछ शुरुआती परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में डाटा सेंटर क्षमता निर्माण के लिए AI कंपनियों- एनवीडिया, AMD और ब्रॉडकॉम जैसी चिप निर्माताओं के बीच कई बड़े सौदे हुए हैं। दिग्गज एडवांस चिप्स उत्पादक TSMC ने गुरुवार को बाजार अनुमानों से कहीं अधिक रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है।