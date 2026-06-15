व्हाट्सऐप वेब पर अब ब्राउजर से ही कर सकेंगे ग्रुप कॉल

कर सकते हैं 32 लोगों तक की ग्रुप कॉल

व्हाट्सऐप वेब बीटा प्रोग्राम में शामिल यूजर्स अब 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल शुरू कर सकते हैं। इसमें आप खुद तय कर पाएंगे कि कॉल में किन-किन लोगों को जोड़ना है।

आपकी बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ वही लोग आपकी बात सुन पाएंगे, जो उस कॉल में शामिल हैं।

इसके साथ ही, वीडियो कॉल्स के दौरान स्क्रीन शेयर करने का फीचर भी मिलेगा। साथ ही, दूसरों को कॉल पर बुलाने के लिए आप शेयर करने लायक कॉल लिंक्स भी भेज सकते हैं। पढ़ाई के दौरान या किसी प्रोजेक्ट पर तुरंत साथ मिलकर काम करने के लिए ये फीचर्स कमाल के हैं।