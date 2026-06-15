राम चरण की फिल्म 'RC17' पर आया अपडेट

राम चरण की 'RC17' को जल्दबाजी में नहीं बनाएंगे सुकुमार, साफ-साफ कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 11:35 am Jun 15, 202611:35 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण इन दिनों स्पार्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्‌डी' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। 4 जून को रिलीज हुई यह फिल्म विश्व स्तर पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर चुकी है। अब फैंस उनकी अगली फिल्म 'RC17' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका निर्देशन अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा फ्रैंचाइजी के निर्देशक' सुकुमार करेंगे। हालांकि निर्देशक फिल्म की पटकथा पर अभी भी काम कर रहे हैं। इसलिए, उन्हें फिल्म बनाने के लिए समय चाहिए।