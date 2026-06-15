शमर जोसेफ ने तीसरे टी-20 में लिए 5 विकेट (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: शमर जोसेफ ने तीसरे टी-20 में लिए 5 विकेट, बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 11:27 am Jun 15, 202611:27 am

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच को 5 विकेट से जीता। जीत के लिए मिले 170 रन के लक्ष्य को कैरेबियाई टीम ने 19.4 ओवर में हासिल किया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। तीसरे टी-20 मैच में शमर जोसेफ ने 5 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।