साइबर हमले से कई यूरोपीय हवाई अड्डों पर परिचालन बाधित, यात्री हो रहे परेशान 

साइबर हमले के कारण यूरोप के कई हवाई अड्‌डों पर उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं (तस्वीर: एक्स/@airjournal)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 20, 2025
03:18 pm
चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम सेवा प्रदाता को निशाना बनाकर किए गए साइबर हमले ने लंदन के हीथ्रो, ब्रुसेल्स और बर्लिन सहित कई प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर परिचालन बाधित कर दिया है। ऑपरेटर्स ने कहा है कि इससे उड़ानों में देरी और रद्दीकरण हुआ है। ब्रुसेल्स हवाई अड्डे के अनुसार, इस हमले के कारण ऑटोमैटिक सिस्टम्स निष्क्रिय हो गए हैं और केवल मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया ही संभव हो पाई है।

उड़ान कार्यक्रम हुआ प्रभावित  

ऑपरेटर ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा, "इससे उड़ान कार्यक्रम पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और देरी के साथ उन्हें रद्द करना पड़ेगा।" आगे बताया है, "सेवा प्रदाता इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और समस्या को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास कर रहा है।" दुनियाभर के कई हवाई अड्डों पर कई एयरलाइंस के लिए चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रदान करने वाली कॉलिन्स एयरोस्पेस एक तकनीकी समस्या का सामना कर रही है।

प्रभावित हवाई अड्‌डाें ने जारी की एडवाइजरी 

शनिवार को निर्धारित उड़ान वाले यात्रियों को प्रभावित हवाई अड्डों ने सलाह दी कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयरलाइंस से अपनी यात्रा की पुष्टि कर लें। बर्लिन हवाई अड्डे ने अपनी वेबसाइट पर कहा, "पूरे यूरोप में काम कर रहे एक सिस्टम प्रदाता द्वारा तकनीकी समस्या के कारण चेक-इन में देरी हो रही है। हम एक त्वरित समाधान पर काम कर रहे हैं।" प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले से फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा प्रभावित नहीं हुआ है।