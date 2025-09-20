साइबर हमले से कई यूरोपीय हवाई अड्डों पर परिचालन बाधित, यात्री हो रहे परेशान 

असर

उड़ान कार्यक्रम हुआ प्रभावित

ऑपरेटर ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा, "इससे उड़ान कार्यक्रम पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और देरी के साथ उन्हें रद्द करना पड़ेगा।" आगे बताया है, "सेवा प्रदाता इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और समस्या को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास कर रहा है।" दुनियाभर के कई हवाई अड्डों पर कई एयरलाइंस के लिए चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रदान करने वाली कॉलिन्स एयरोस्पेस एक तकनीकी समस्या का सामना कर रही है।