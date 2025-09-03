व्हाट्सऐप में मिलते हैं ये गजब के AI फीचर्स

व्हाट्सऐप लगातार अपने यूजर्स के लिए नई सुविधाएं ला रही है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिनसे चैटिंग और भी आसान और मजेदार हो गई है। कई फीचर्स उपलब्ध हैं और धीरे-धीरे दुनियाभर में रोल-आउट हो रहे हैं। इनमें मैसेज टोन सुधारने का विकल्प, चैट का सारांश निकालना, AI इमेज बनाना और वीडियो कॉल बैकग्राउंड बदलना जैसे टूल शामिल हैं। ये सभी फीचर्स यूजर्स की गोपनीयता का ध्यान भी रखते हैं।

#1 मैसेज टोन बदलने की सुविधा व्हाट्सऐप का नया AI टूल 'राइटिंग हेल्प' यूजर्स को उनके मैसेज को सही अंदाज में लिखने में मदद करता है। इसमें पेंसिल का आइकन दबाकर मैसेज को फ्रेंडली, फनी, प्रोफेशनल या सपोर्टिव टोन में बदला जा सकता है। इसका फायदा यह है कि अगर आप किसी को औपचारिक तरीके से लिखना चाहते हैं या मजाकिया अंदाज अपनाना चाहते हैं तो यह फीचर तुरंत बदलाव कर देता है। वर्तमान में यह सुविधा केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

#2 चैट का सारांश निकालने की सुविधा अक्सर बड़े ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, जिन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को आसान बनाने के लिए व्हाट्सऐप ने 'समराइज' फीचर जोड़ा है। यह फीचर AI की मदद से ग्रुप चैट का छोटा और साफ सारांश बनाता है। यानी आप लंबे चैट पढ़े बिना ही समझ सकते हैं कि बातचीत किस बारे में हो रही थी। यह सुविधा फिलहाल सीमित देशों और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई गई है।

#3 AI से तस्वीरें बनाना और एडिट करना व्हाट्सऐप में यूजर्स AI की मदद से तस्वीरें भी बना सकते हैं। चाहे ग्रुप का आइकन बदलना हो, स्टेटस के लिए कोई खास इमेज तैयार करनी हो या फोटो में बैकग्राउंड हटाना हो, यह सब संभव हो गया है। 'मेटा AI' से आप नई तस्वीरें जनरेट कर सकते हैं और पुरानी तस्वीरों को एडिट भी कर सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो फोटो एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते।