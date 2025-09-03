इंस्टाग्राम यूजर्स मैसेज करते समय भी देख सकेंगे रील्स, जल्द आएगा PiP फीचर 

LOADING...
इंस्टाग्राम यूजर्स मैसेज करते समय भी देख सकेंगे रील्स (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 03, 2025
06:42 pm
इंस्टाग्राम यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स जोड़ती रहती है। इसी कड़ी में कंपनी अब रील्स के लिए पिक्चर-इन-पिक्चर (PiP) मोड का परीक्षण कर रही है। इस फीचर से यूजर्स किसी अन्य ऐप पर काम करते हुए या मैसेज भेजते समय भी रील्स को एक छोटी फ्लोटिंग विंडो में देख पाएंगे। यह सुविधा यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म की तरह मल्टीटास्किंग को और आसान बना देगी।

फीचर का उपयोग कैसे कर सकेंगे यूजर्स?

इस फीचर की जानकारी ऐप रिसर्चर राडू ओन्सेस्कु ने साझा की है। उन्होंने बताया कि यूजर्स को 'ट्राई पिक्चर इन पिक्चर' का विकल्प दिखाया जा रहा है। जब यूजर 'ट्राई इट' पर क्लिक करते हैं, तो उन्हें एक टॉगल के जरिए PiP को सक्रिय करने का मौका मिलता है। इसके बाद रील्स एक आकार बदलने योग्य विंडो में चलती रहती हैं, जिससे लंबे वीडियो को छोड़ने की बजाय बैकग्राउंड में देखना संभव हो जाता है।

उपलब्धता और भविष्य

यह फीचर फिलहाल केवल कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है। इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी पहले ही इसके आने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि PiP फीचर कब तक सभी के लिए उपलब्ध होगा। मेटा कई बार ऐसे फीचर्स का परीक्षण करती है और अच्छा प्रदर्शन न करने पर उन्हें बंद भी कर देती है। अब देखना यह होगा कि यह नया फीचर सब तक कब पहुंचेगा।