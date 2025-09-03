इंस्टाग्राम यूजर्स मैसेज करते समय भी देख सकेंगे रील्स, जल्द आएगा PiP फीचर 

इस फीचर की जानकारी ऐप रिसर्चर राडू ओन्सेस्कु ने साझा की है। उन्होंने बताया कि यूजर्स को 'ट्राई पिक्चर इन पिक्चर' का विकल्प दिखाया जा रहा है। जब यूजर 'ट्राई इट' पर क्लिक करते हैं, तो उन्हें एक टॉगल के जरिए PiP को सक्रिय करने का मौका मिलता है। इसके बाद रील्स एक आकार बदलने योग्य विंडो में चलती रहती हैं, जिससे लंबे वीडियो को छोड़ने की बजाय बैकग्राउंड में देखना संभव हो जाता है।

उपलब्धता और भविष्य

यह फीचर फिलहाल केवल कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है। इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी पहले ही इसके आने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि PiP फीचर कब तक सभी के लिए उपलब्ध होगा। मेटा कई बार ऐसे फीचर्स का परीक्षण करती है और अच्छा प्रदर्शन न करने पर उन्हें बंद भी कर देती है। अब देखना यह होगा कि यह नया फीचर सब तक कब पहुंचेगा।