इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज पोस्ट करने वाले यूजर परेशानी का सामना कर रहे थे (तस्वीर: अनस्प्लैश)

इंस्टाग्राम ने ठीक किया स्टोरीज की पहुंच सीमित करने वाला बग, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम ने एक बग को ठीक कर दिया है, जो एक ही दिन में कई स्टोरीज पोस्ट करने वाले यूजर्स के अकाउंट्स की पहुंच को कम कर रहा था। यह समस्या पिछले एक साल से क्रिएटर्स के लिए चिंता का विषय रही है, क्योंकि यह उन्हें अपनी पोस्ट की कम दृश्यता के कारण स्टोरीज का उपयोग करने से हतोत्साहित कर रही थी। कंपनी के प्रमुख एडम मोसेरी ने एक वीडियो शेयर कर इस समस्या का समाधान होने की जानकारी दी।