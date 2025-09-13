इंस्टाग्राम ने ठीक किया स्टोरीज की पहुंच सीमित करने वाला बग, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम ने एक बग को ठीक कर दिया है, जो एक ही दिन में कई स्टोरीज पोस्ट करने वाले यूजर्स के अकाउंट्स की पहुंच को कम कर रहा था। यह समस्या पिछले एक साल से क्रिएटर्स के लिए चिंता का विषय रही है, क्योंकि यह उन्हें अपनी पोस्ट की कम दृश्यता के कारण स्टोरीज का उपयोग करने से हतोत्साहित कर रही थी। कंपनी के प्रमुख एडम मोसेरी ने एक वीडियो शेयर कर इस समस्या का समाधान होने की जानकारी दी।
बयान
कंपनी प्रमुख ने क्या कहा?
अपने वीडियो में मोसेरी ने कहा, "लोग शिकायत कर रहे थे कि अगर वे एक ही दिन में कई स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो उनकी स्टोरीज की पहुंच कम हो जाती है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि इंस्टाग्राम इस तरह काम नहीं करना चाहता था। बग फिक्स यह गारंटी नहीं देता कि हर स्टोरी देखी जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि एक दिन में कई स्टोरीज पोस्ट करने से उनकी समग्र दृश्यता प्रभावित नहीं होगी, खासकर पहली स्टोरी के लिए।
कमाई
कमाई करने वालों को मिलेगा फायदा
यह बग फिक्स उन क्रिएटर्स के लिए ज्यादा प्रासंगिक है, जो अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने कंटेंट से कमाई करने के लिए इंस्टाग्राम को एक पेशेवर प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मोसेरी की घोषणाएं अक्सर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम की पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रहे यूजर्स के बीच एक अनोखा तालमेल बिठाती हैं। यह छोटा बदलाव इन क्रिएटर्स की कटेंट रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं, जिससे वे ऐसे अपडेट में गहरी रुचि लेते हैं।