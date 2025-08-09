व्हाट्सऐप स्टेटस में जोड़े गए 4 नए फीचर, जानिए क्या मिलेंगी इनसे सुविधाएं 

व्हाट्सऐप स्टेटस में जोड़े गए 4 नए फीचर, जानिए क्या मिलेंगी इनसे सुविधाएं
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने अपने स्टेटस सेक्शन के लिए 4 नए फीचर्स जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य प्लेटफॉर्म को और भी आकर्षक बनाना है। मैसेजिंग ऐप फोटो स्टिकर्स, कोलाज लेआउट, ऐड योअर फीचर और म्यूजिक स्टिकर विकल्प पेश कर रही है। मेटा के अनुसार, ये अपडेट आने वाले महीनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेंगे। सबसे बड़े अपडेट्स में से एक नया लेआउट विकल्प है, जो यूजर्स को सीधे व्हाट्सऐप में ही कोलाज बनाने की सुविधा देता है।
कोलाज
6 फोटो से बना सकते हैं कोलाज
कोलाज लेआउट के लिए बिल्ट-इन एडिटर की मदद से आप 6 इमेज तक चुन सकते हैं और उन्हें एक कोलाज बना सकते हैं। यह इंस्टाग्राम की तरह ही ट्रिप हाइलाइट्स, इवेंट मेमोरी या रोजमर्रा की तस्वीरों को आकर्षक तरीके से शेयर करने के लिए एकदम सही है। म्यूजिक स्टिकर्स के साथ यूजर्स अपनी पसंदीदा गाने को अपनी सेल्फी या फोटो पर लगा सकते हैं, जिससे एक साधारण तस्वीर एक आकर्षक ऑडियो-विजुअल पोस्ट में बदल सकती है।
फोटो स्टिकर
बना सकते हैं फोटो स्टिकर
नया फोटो स्टिकर टूल यूजर्स को किसी भी तस्वीर को कस्टमाइज्ड स्टिकर में बदलने की सुविधा देता है। इसमें स्टेटस अपडेट में जोड़ने से पहले उसे क्रॉप करने, रीसाइज करने और उसका शेप बदलने का विकल्प दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के इंटरैक्टिव फॉर्मेट से प्रेरित होकर ऐड योर्स फीचर यूजर्स को कोई प्रॉम्प्ट पोस्ट करने की सुविधा देता है। आप दोस्तों को अपनी तस्वीरों या वीडियो के साथ जवाब देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।