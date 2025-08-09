व्हाट्सऐप स्टेटस के लिए 4 नए फीचर जोड़े गए हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप स्टेटस में जोड़े गए 4 नए फीचर, जानिए क्या मिलेंगी इनसे सुविधाएं

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने स्टेटस सेक्शन के लिए 4 नए फीचर्स जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य प्लेटफॉर्म को और भी आकर्षक बनाना है। मैसेजिंग ऐप फोटो स्टिकर्स, कोलाज लेआउट, ऐड योअर फीचर और म्यूजिक स्टिकर विकल्प पेश कर रही है। मेटा के अनुसार, ये अपडेट आने वाले महीनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेंगे। सबसे बड़े अपडेट्स में से एक नया लेआउट विकल्प है, जो यूजर्स को सीधे व्हाट्सऐप में ही कोलाज बनाने की सुविधा देता है।