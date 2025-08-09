OpenAI नए GPT-5 में करेगा और सुधार, सैम ऑल्टमैन ने दी जानकारी 

OpenAI अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-5 को बातचीत में और भी बेहतर बनाने पर काम करेगी। यह कदम यूजर्स की ओर से नए AI मॉडल के साथ बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और प्रासंगिकता की कमी की शिकायत के बाद उठाया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने शनिवार को इसको लेकर घोषणा की है। बता दें, कंपनी ने अपना नया AI मॉडल GPT-5 को 7 अगस्त को लॉन्च किया था।

अलोचना यूजर्स ने की थी नए मॉडल की आलोचना AI कंपनी ने दावा किया कि GPT-5 अपने सभी पुराने मॉडल्स की तुलना में तेज और अधिक सटीक है। साथ ही इसमें भ्रम और चापलूसी के मामले कम हैं। साथ ही कोडिंग, तर्क, लेखन, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और मल्टीमॉडल क्षमताओं सहित विभिन्न कार्यों में उल्लेखनीय सुधार का भी दावा किया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि GPT-5 पिछले मॉडल्स की तुलना में धीमा हो सकता है और साथ ही छोटे उत्तर भी दे सकता है।

बयान ऑल्टमैन ने बताया क्यों जरूरी है सुधार? तीखी प्रतिक्रिया के बाद सैम ऑल्टमैन ने आने वाले दिनों में GPT-5 में होने वाले बदलावों को लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हमने यह कम करके आंका कि GPT-4o में लोगों को जो कुछ पसंद आता है, वह उनके लिए कितना मायने रखता है, भले ही GPT-5 ज्यादातर मामलों में बेहतर प्रदर्शन करता हो।" आगे लिखा "हम GPT-5 में चीजों को स्थिर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर कुछ बदलाव करके इसे और बेहतर बनाएंगे।"