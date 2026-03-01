व्हाट्सऐप में मेटा AI से कर सकेंगे चैट हिस्ट्री व्यवस्थित, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के माध्यम से एंड्रॉयड के लिए नया बीटा अपडेट वर्जन 2.26.9.4 जारी किया है। इस नए अपडेट में एक ऐसा फीचर जोड़ा गया है, जिससे यूजर मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अपनी चैट हिस्ट्री को व्यवस्थित कर सकते हैं। फिलहाल, यह फीचर चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले दिनों में इसे और अधिक यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
नया टैब
फीचर के लिए मिलेगा नया टैब
नए अपडेट में एक समर्पित मेटा AI टैब भी शामिल है, जो अभी भी विकास के अधीन है। यह टैब मेटा द्वारा पेश की जाने वाली सभी AI से संचालित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। इसमें फटाफट इमेज बनाने, मेटा AI के साथ कॉलिंग और चैटबॉट के साथ व्यक्तिगत चैट शामिल होगी। इस कदम का उद्देश्य इन सुविधाओं को एक ही केंद्र में लाकर यूजर्स के लिए इनके साथ चैट को सरल बनाना है।
थ्रेड्स
हर चैट के लिए मिलेंगे अलग-अलग थ्रेड्स
नया फीचर यूजर्स को मेटा AI के साथ अपनी चैट हिस्ट्री को मैनेज करने की सुविधा देता है। जब आप चैटबॉट को कोई नया प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो यह एक नई चैट शुरू करता है। इस नई चैट में शेयर की गई जानकारी का उपयोग मेटा AI आदेशों का जवाब देने के लिए करता है। अपडेट में प्रत्येक चैट के लिए अलग-अलग थ्रेड्स पेश किए गए हैं, जिससे चैट हिस्ट्री को बेहतर ढंग से व्यवस्थित और प्रबंधित कर सकते हैं।
तरीका
ऐसे काम करेगा यह फीचर
नए अपडेट से व्हाट्सऐप यूजर मेटा AI का उपयोग करके विशिष्ट चैट में शेयर की गई जानकारी को प्रबंधित कर सकते हैं। प्रत्येक चैट को एक अलग थ्रेड के रूप में माना जाता है, जिससे एक चैट से दूसरी चैट में जानकारी का ऑटोमैटिक ट्रांसफर रोका जा सकता है। यूजर द्वारा कॉन्टैक्ट इन्फो स्क्रीन से डिसेबल किए जाने तक सभी AI थ्रेड्स में मेमोरी शेयर रहती है। यह नया दृष्टिकोण मेटा AI के साथ चैट को व्यवस्थित रखता है।