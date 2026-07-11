व्हाट्सऐप ने भारत में लॉन्च किया मेटा बिजनेस AI एजेंट टेक्नोलॉजी Jul 11, 2026

व्हाट्सऐप ने भारत में अपना नया मेटा बिजनेस एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पेश किया है। यह एक स्मार्ट AI टूल है, जो कारोबारों को अपने ग्राहकों से 24 घंटे चैट करने की सुविधा देता है।

यह टूल ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकता है, उन्हें प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सकता है, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता है और सेल्स से जुड़ी बातचीत को भी संभाल सकता है।

इतना ही नहीं, यह कारोबारों को बातचीत का संक्षिप्त सारांश भी देता है, जिससे उनसे कोई भी जरूरी जानकारी छूटने नहीं पाती।