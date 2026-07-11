स्मृति मंधाना ने खेला 300वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला

स्मृति मंधाना 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनीं, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:29 am Jul 11, 202611:29 am

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (83) खेली। खास बात यह रही कि यह उनका 300वां अंतरराष्ट्रीय मुकबाला रहा। इसके साथ ही वह महिला क्रिकेट में 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 28 साल और 357 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है।