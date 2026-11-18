यह नई बैकअप सेटिंग आपको व्हाट्सऐप की 'सेटिंग्स' में 'चैट बैकअप' स्क्रीन के अंदर मिलेगी। वहां आपको स्टोरेज के लिए व्हाट्सऐप के सर्वर को चुनना होगा।

अगर, आप इस सर्विस का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और बैकअप को रिन्यू नहीं करते हैं तो भी वे 4 महीने तक सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद ही उन्हें डिलीट किया जाएगा। यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि अभी हर किसी को यह तुरंत न दिखे।

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह टेस्टिंग पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब यह आखिरकार iOS पर भी आ रहा है। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जो लिमिटेड क्लाउड स्टोरेज की समस्या से जूझ रहे हैं।