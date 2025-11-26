व्हाट्सऐप के नए एनीमेशन फीचर की टेस्टिंग जारी, नए साल से पहले दे सकता है दस्तक
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है, जो चैट में जश्न मनाने के लिए एक नया एनीमेशन जोड़ेगा। एक फीचर ट्रैकर की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, मेटा के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इमोजी प्रतिक्रियाओं के लिए एक नए कंफेटी एनीमेशन पर काम कर रहा है। यह एक कॉस्मेटिक फीचर है, जो चैट, चैनल और स्टेटस में सामान्य मैसेज प्रतिक्रियाओं को विजुअल रूप से अधिक आकर्षक बनाता है।
बीटा वर्जन
इस बीटा वर्जन में आया नजर
फीचर ट्रैकर WABetaInfo के अनुसार, इस नए फीचर को चुनिंदा बीटा टेस्टर्स ने नवीनतम व्हाट्सऐप बीटा अपडेट में देखा और रिपोर्ट किया है। इसे कंपनी की ओर से हाल ही में जारी किए गए एंड्रॉयड वर्जन 2.25.35.11 के लिए बीटा में देखा गया था। यह अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि यह फीचर नए साल के जश्न के समय पर काम करेगा, जहां कंफेटी जैसे जश्न वाले इमोजी का ज्यादा इस्तेमाल होने की संभावना है।
फीचर
कैसे काम करेगा यह फीचर?
कंफेटी एनीमेशन पूरी तरह से सजावटी फीचर है, जो व्हाट्सऐप चैट में एक जीवंतता जोड़ता है। यह सामान्य प्रतिक्रियाओं को इंटरैक्टिव पलों में बदल देता है, जिससे विशेष अवसरों पर बातचीत और भी आकर्षक हो जाती है। इस अपडेट तक आसान पहुंच के लिए ऐप के रिएक्शन ट्रे में पार्टी पॉपर इमोजी को डिफॉल्ट रूप से सेट करता है, जिससे यूजर किसी भी मैसेज पर इस उत्सव प्रभाव को तुरंत एक्टिव कर सकते हैं।