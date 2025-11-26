व्हाट्सऐप इस साल के अंत तक नया एनीमेशन फीचर ला सकती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप के नए एनीमेशन फीचर की टेस्टिंग जारी, नए साल से पहले दे सकता है दस्तक

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है, जो चैट में जश्न मनाने के लिए एक नया एनीमेशन जोड़ेगा। एक फीचर ट्रैकर की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, मेटा के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इमोजी प्रतिक्रियाओं के लिए एक नए कंफेटी एनीमेशन पर काम कर रहा है। यह एक कॉस्मेटिक फीचर है, जो चैट, चैनल और स्टेटस में सामान्य मैसेज प्रतिक्रियाओं को विजुअल रूप से अधिक आकर्षक बनाता है।