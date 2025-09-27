व्हाट्सऐप स्टेटस अपडेट फीचर में कई बदलाव किए जा रहे हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप स्टेटस अपडेट फीचर में कर रही बदलाव, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने एंड्रॉयड ऐप के स्टेटस अपडेट फीचर में कुछ रोमांचक बदलाव लेकर आया है। इसके लिए एक नया अपडेट वर्जन 2.25.27.18 जारी किया है। इसके तहत स्टेटस अपडेट के लिए नया त्वरित शेयरिंग विकल्प पेश किया है, जिससे दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचार साझा करना आसान और तेज हो जाता है। यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले सप्ताहों में इसे और अधिक यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।