व्हाट्सऐप स्टेटस अपडेट फीचर में कर रही बदलाव, जानिए क्या मिलेगी सुविधा
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने अपने एंड्रॉयड ऐप के स्टेटस अपडेट फीचर में कुछ रोमांचक बदलाव लेकर आया है। इसके लिए एक नया अपडेट वर्जन 2.25.27.18 जारी किया है। इसके तहत स्टेटस अपडेट के लिए नया त्वरित शेयरिंग विकल्प पेश किया है, जिससे दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचार साझा करना आसान और तेज हो जाता है। यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले सप्ताहों में इसे और अधिक यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।
इंटरफेस
इंटरफेस में भी किया बदलाव
इसके तहत स्टेटस अपडेट के लिए एक बेहतर यूजर इंटरफेस भी पेश किया गया है। स्टेटस अपडेट स्क्रीन के निचले हिस्से को नया रूप दिया गया है। इसमें ओवरफ्लो मेनू अब केवल स्टेटस को म्यूट करने या रिपोर्ट करने और संपर्क जानकारी देखने के विकल्प दिखाता है। यूजर्स अब नीचे स्वाइप करके या नए क्लोज बटन पर टैप करके स्टेटस स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन अधिक सहज और लचीला हो गया है।
फायदा
फीचर से मिलेगी यह सुविधा
इस अपडेट में सबसे उल्लेखनीय अतिरिक्त विशेषता स्टेटस अपडेट के लिए नए क्विक-शेयर बटन हैं। ये यूजर्स को अपने स्टेटस अपडेट सीधे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करने की सुविधा देते हैं। पहले ये शेयरिंग विकल्प केवल व्यूवर्स की सूची के माध्यम से ही उपलब्ध थे, लेकिन अब ये स्क्रीन के निचले भाग में अधिक सुलभ हैं। नए शेयरिंग विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने अकाउंट को मेटा के अकाउंट्स सेंटर से लिंक करना पड़ सकता है।