व्हाट्सऐप वेब से लैपटॉप पर ही कर सकेंगे ऑडियो-वीडियो कॉल

व्हाट्सऐप ने यूजर को बेहतर अनुभव देने के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब आप अपने वेब ब्राउजर से सीधे ऑडियो और वीडियो कॉल कर पाएंगे।

इसका मतलब है कि ऑनलाइन क्लास, ऑफिस मीटिंग या दोस्तों से बात करते हुए अब आपको बार-बार फोन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आप अपने लैपटॉप पर ही आसानी से ये सभी काम कर सकते हैं। यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि इसका अनुभव एकदम सहज रहे।