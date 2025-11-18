व्हाट्सऐप मल्टी-अकाउंट फीचर पेश करने की तैयारी कर रहा है (तस्वीर: पिक्साबे)

एक व्हाट्सऐप पर चला सकेंगे 2 अकाउंट, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप अपने iOS वर्जन में एक ऐसा फीचर ला रहा है, जो यूजर्स को एक ही डिवाइस पर कई अकाउंट मैनेज और इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। फिलहाल यह iOS 25.19.10.74 अपडेट में कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। यह फीचर यूजर्स को बिना लॉग-आउट किए या ऐप को रीस्टार्ट किए सीधे सेटिंग पेज से ही कई अकाउंट्स के बीच तेजी से स्विच करने की सुविधा देगा। प्रत्येक अकाउंट की अपनी-अपनी चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन सेटिंग्स और प्राथमिकताएं होंगी।