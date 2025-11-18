एक व्हाट्सऐप पर चला सकेंगे 2 अकाउंट, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने iOS वर्जन में एक ऐसा फीचर ला रहा है, जो यूजर्स को एक ही डिवाइस पर कई अकाउंट मैनेज और इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। फिलहाल यह iOS 25.19.10.74 अपडेट में कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। यह फीचर यूजर्स को बिना लॉग-आउट किए या ऐप को रीस्टार्ट किए सीधे सेटिंग पेज से ही कई अकाउंट्स के बीच तेजी से स्विच करने की सुविधा देगा। प्रत्येक अकाउंट की अपनी-अपनी चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन सेटिंग्स और प्राथमिकताएं होंगी।
इस्तेमाल
ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल
इस मल्टी-अकाउंट फीचर रोल आउट का हिस्सा बनने वाले चुनिंदा बीटा टेस्टर को सेटिंग्स मेनू में 'अकाउंट लिस्ट' नाम का एक नया सेक्शन या QR कोड आइकन के बगल में एक बटन दिखाई देगा। यह सेक्शन यूजर को किसी दूसरे डिवाइस या व्हाट्सऐप बिजनेस की जरूरत के बिना सीधे ऐप से एक नया अकाउंट जोड़ने की सुविधा देता है। वर्तमान में यूजर ऐप के एक ही इंस्टॉलेशन पर अधिकतम 2 अकाउंट जोड़ और इस्तेमाल कर सकते हैं।
अकाउंट
जोड़ सकेंगे ऐसे अकाउंट
जोड़ा गया अकाउंट बिल्कुल नया हो सकता है और किसी ऐसे फोन नंबर से लिंक किया जा सकता है, जो पहले कभी व्हाट्सऐप पर रजिस्टर नहीं किया गया हो। इसके साथ ही, यूजर प्लेटफॉर्म से पहले से जुड़ा कोई अकाउंट भी जोड़ सकते हैं, जिसमें व्हाट्सऐप बिजनेस भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपेनियन अकाउंट जोड़ने का भी विकल्प मिलेगा, जो पहले से किसी दूसरे फोन पर मौजूद हो और जिसे QR कोड स्कैन करके लिंक किया जा सके।