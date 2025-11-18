मेटा ने क्रिएटर्स के लिए फेसबुक कंटेंट प्रोटेक्शन फीचर पेश किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

मेटा ने क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किया फेसबुक कंटेंट प्रोटेक्शन फीचर, रील चोरी होने से बचाएगा

क्या है खबर?

मेटा ने एक नया मोबाइल टूल लॉन्च किया है, जो फेसबुक क्रिएटर्स को उनकी मूल रील्स को बिना अनुमति के कॉपी या रीपोस्ट होने से बचाने में मदद करेगा। फेसबुक कंटेंट प्रोटेक्शन नाम के इस फीचर से यह पता लगाया जा सकेगा कि फेसबुक पर किसी क्रिएटर की मूल रील का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम पर कब किया गया है। इसके साथ उन्हें उस रील को ब्लॉक करने या उस पर अपना दावा छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा।