मेटा ने क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किया फेसबुक कंटेंट प्रोटेक्शन फीचर, रील चोरी होने से बचाएगा
क्या है खबर?
मेटा ने एक नया मोबाइल टूल लॉन्च किया है, जो फेसबुक क्रिएटर्स को उनकी मूल रील्स को बिना अनुमति के कॉपी या रीपोस्ट होने से बचाने में मदद करेगा। फेसबुक कंटेंट प्रोटेक्शन नाम के इस फीचर से यह पता लगाया जा सकेगा कि फेसबुक पर किसी क्रिएटर की मूल रील का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम पर कब किया गया है। इसके साथ उन्हें उस रील को ब्लॉक करने या उस पर अपना दावा छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा।
विकल्प
क्रिएटर्स को मिलेंगे ये विकल्प
जब यह टूल किसी फेसबुक रील्स के मैच का पता लगा लेगा तो क्रिएटर्स को सूचित किया जाएगा और कई विकल्प दिए जाएंगे। वे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनधिकृत रील की दृश्यता को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं या दर्शकों को उनके अपनी मूल रील पर वापस लाने के लिए एट्रिब्यूशन लिंक जोड़ सकते हैं। इसके अलावा वे अपना दावा वापस ले सकते हैं, जिससे रीपोस्ट की गई रील ऑनलाइन बनी रहे।
इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर ऐसे काम करेगा यह फीचर
यह नया सिस्टम इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई मूल कंटेंट की सुरक्षा के लिए भी काम करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि क्रिएटर्स अपनी रील्स को फेसबुक पर पोस्ट करें, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। यह तब भी काम करता है, जब क्रिएटर इंस्टाग्राम से 'फेसबुक पर शेयर करें' के लिए क्रॉस-पोस्टिंग विकल्प का इस्तेमाल कर रहा हो। इस कदम से ज्यादा क्रिएटर्स को फेसबुक पर अपना काम शेयर करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।