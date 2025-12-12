व्हाट्सऐप ने मिस्ड कॉल मैसेज और इमेज एनिमेशन सहित कई नए फीचर्स किए पेश 

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब कंपनी ने साल के अंत में एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें कॉल, चैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और स्टेटस से जुड़े कई नए फीचर्स शामिल हैं। ये फीचर्स छुट्टियों के दौरान होने वाली बातचीत को ज्यादा आसान, मजेदार और एक्सप्रेसिव बनाने पर फोकस करते हैं और कई देशों में रोलआउट भी शुरू हो चुका है।

#1 कॉल से जुड़े नए फीचर्स कंपनी ने मिस्ड कॉल मैसेज का फीचर जोड़ा है, जिससे अगर सामने वाला कॉल नहीं उठा पाए तो आप तुरंत एक छोटा वॉइस या वीडियो नोट भेज सकते हैं। यह वॉइसमेल के एक आधुनिक रूप की तरह काम करता है और दूसरे व्यक्ति को फ्री होने पर मैसेज देखने की सुविधा देता है। ग्रुप वॉइस चैट में अब बिना किसी की कॉल बेल बजाए बातचीत हो सकती है और रिएक्शन भेजकर बिना बोले प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

#2 चैट और AI अनुभव अब पहले से बेहतर व्हाट्सऐप ने अपने मेटा AI इमेज क्रिएशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, जिससे चैट या स्टेटस के लिए बनाई गई तस्वीरें पहले से ज्यादा वास्तविक और साफ नजर आएंगी। यूजर्स किसी भी फोटो को छोटे वीडियो में बदलकर उसे एनिमेट भी कर सकते हैं, जिससे चैट में मजेदार या त्योहार जैसा टच जोड़ा जा सके। डेस्कटॉप वर्जन में नया मीडिया टैब भी शामिल किया गया है, जो लिंक, डॉक्यूमेंट और फोटो को एक ही जगह व्यवस्थित दिखाता है।

