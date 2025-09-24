व्हाट्सऐप ने एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए पेश किया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर  

व्हाट्सऐप ने पेश किया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:30 am Sep 24, 202509:30 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब कंपनी ने मैसेज ट्रांसलेशन फीचर पेश किया है, जिससे किसी भी मैसेज को पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। यह सुविधा आज से धीरे-धीरे 1:1 चैट, ग्रुप और चैनल अपडेट में आ रही है। यह अपडेट दुनियाभर के अरबों यूजर्स के लिए अलग-अलग भाषा में बातचीत को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है।