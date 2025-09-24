व्हाट्सऐप ने एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए पेश किया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब कंपनी ने मैसेज ट्रांसलेशन फीचर पेश किया है, जिससे किसी भी मैसेज को पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। यह सुविधा आज से धीरे-धीरे 1:1 चैट, ग्रुप और चैनल अपडेट में आ रही है। यह अपडेट दुनियाभर के अरबों यूजर्स के लिए अलग-अलग भाषा में बातचीत को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है।
तरीका
कैसे करें इस फीचर का उपयोग?
इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए चैट में प्राप्त मैसेज पर लंबा समय तक टैप करके 'ट्रांसलेट' विकल्प चुनना होगा। उसके बाद आप अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरुआत में अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अरबी का विकल्प मिलेगा। iOS यूजर्स को लॉन्च के समय 19 से ज्यादा भाषाओं में मैसेज ट्रांसलेट करने की सुविधा दी गई है, जिससे वैश्विक संचार और आसान होगा।
अन्य
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
एंड्रॉयड यूजर्स चाहें तो पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन भी सक्रिय कर सकते हैं, जिससे सभी आने वाले मैसेज चुनी गई भाषा में बदल जाएंगे। यह रियल टाइम ऑडियो या स्क्रीन पर लाइव अनुवाद नहीं करता, बल्कि टेक्स्ट मैसेजेस को तुरंत परिवर्तित करता है। व्हाट्सऐप का कहना है कि वह आने वाले समय में और भाषाओं को शामिल करेगा, जिससे दुनियाभर के यूजर्स के लिए यह सुविधा और अधिक उपयोगी और व्यापक बन सकेगी।